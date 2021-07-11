Не хотелось бы вернуться к ограничениям 2020 года

Все мы помним, когда в конце марта прошлого года в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в России был объявлен локдаун, который несколько раз продлевался. Люди не могли выйти на работу, школы были переведены в дистанционный режим обучения, и было очень трудно к этому привыкать.

Благодаря тому, что наше государство правильно стало действовать в этой ситуации, огромное количество ограничительных мер были сняты, осталось только носить маски в общественных пространствах и местах массового пребывания людей. Но недавно нашу страну охватила очередная, третья, волна коронавируса, включающая в себя более опасный штамм.

Как мы помним, во время первой волны эту болезнь старались лечить антибиотиками и другими методами, ни у одной страны мира не было эффективного средства для лечения коронавируса. Сейчас благодаря технологиям в нашей стране несколькими научными центрами разработаны вакцины, помогающие защитить организм от заражения от этой коварной болезни, то есть человеку вводится инъекция, после которой у человеческого организма вырабатывается иммунитет к вирусу. Мы сталкиваемся с тем, что не лечим больного коронавирусной инфекцией, а предотвращаем эту болезнь, тем самым не подвергнув жизнь опасности.

На сегодняшний день мы столкнулись с тем, что ситуация с заболеваемостью по сравнению с прошлым годом стала в разы хуже, появляются новые рекорды по количеству зараженных и случаев с летальным исходом. Именно проведя вакцинацию на должном уровне, многие страны уже избавились от этой коварной болезни. На сегодняшний день доказано, что вакцинация является самым эффективным способом себя обезопасить. Дело за каждым. Будьте здоровы.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»