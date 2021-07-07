Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране и во всем мире пока остается сложной. К тому же врачи утверждают, что мы сейчас находимся на пороге третьей волны пандемии. Несмотря на то, что уже с прошлого года идет вакцинация, число заболевших с каждым днем все больше. Люди уже осознают, что вакцинация является самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких.

На сегодняшний день к числу граждан, прошедших вакцинацию, присоединился и Алиев Руслан Алиевич, житель села Тпиг Агульского района.

— Здравствуйте, Руслан Алиевич. Как вы решились пройти вакцинацию?

— Здравствуйте. Пройти вакцинацию я думал достаточно давно. Это не было спонтанное решение. Моя работа предполагает общение с людьми. Ежедневно контактируя с большим количеством людей, был большой риск заражения. Тем более, я видел, как тяжело перенесли эту болезнь знакомые и родственники. Поэтому я пришел к решению привиться.

— Как вы перенесли иммунизацию?

— Конечно, были небольшие побочные симптомы после вакцинации. Так как я сам являюсь гипертоником, был небольшой скачок давления, который прошел к вечеру. В первый день — слабость, легкое головокружение. Температура не поднималась. Место укола не болело. Честно говоря, я готовился к худшему. Но пока я не чувствую себя полностью защищенным, так как прошел только первый этап вакцинации, на следующей неделе будет второй.

Так что не бойтесь никаких страшилок, советую всем, кому дорого свое здоровье и здоровье своих близких, вакцинироваться.

Луиза Гусукаева