Названы причины гибели каспийского тюленя

В Минприроды Дагестана назвали причины гибели каспийского тюленя. В информации ведомства говорится, что ежегодно в течении последних лет с апреля по май месяцы, когда проходит активная миграция животных с Северного на Южный Каспий.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, в рамках своих полномочий, учитывая данные факты и важность сохранения единственного млекопитающего Каспийского моря для уникальной экосистемы России, регулярно мониторит факты выброса мертвых тюленей на побережье, с целью регистрации мест их выброса, отбора образцов биоматериала и выяснения причин гибели.

Данные работы проводятся совместно с ведущими учеными и специалистами Института экологии и устойчивого развития ДГУ.

Специалисты отмечают ряд возможных причин уменьшения численности и деградации популяции каспийского тюленя, в числе основных это загрязнение среды обитания, глобальные изменения климата, случайный прилов и массовая гибель животных в сетях при промысле на рыбу, в том числе и нелегальной.

Согласно исследованиям последних лет, в водах Каспия по разным причинам, в том числе и по естественным, и по причинам прилова каждый год погибают около 10 тыс. особей животных.

В то же время, после каждого факта обнаружения мертвых тюленей, согласно требованиям законодательства и мерам реагирования специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан направлялась соответствующая информация о гибели животных в СКТУ Росрыболовства и Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, для принятия мер реагирования в связи с гибелью животных занесенных в Красную книгу РФ.