Названы главные симптомы «стелс-омикрона»

Симптомы подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального штамма. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании.

В список основных отличительных черт «стелс-омикрона» попали высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Более специфичные симптомы, по словам исследователей, еще предстоит установить, но они, вероятнее всего, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

При обнаружении любого из перечисленных симптомов специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, сдать тест на COVID-19 и уйти на самоизоляцию.

На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. Тем не менее, ПЦР-тесты и антигенные экспресс-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.

Наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

Источник: РИА Новости