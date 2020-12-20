Названа группа людей, у которых COVID может протекать особенно тяжело

Пожилые люди, а также люди с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями входят в группу риска, у них шанс заразиться коронавирусом выше, чем у других. Но это не значит, что в случае инфицирования все они будут переносить болезнь в тяжелой форме. Такое развитие событий, объяснил в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров, грозит людям, предрасположенным к тромбообразованию.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции.

Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», – отметил хирург.

Источник: Портал «Мой Дагестан»