Образование

Назначен директор Курагской школы Агульского района

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Назначен новый директор Курагской СОШ Агульского района. Им стал Тагриверди Магомедов. Распоряжение о назначении было подписано 1 марта 2020 года главой Агульского района Закиром Каидовым. Коллективу школы новый руководитель был представлен заместителем главы района Назимом Юсуфовым.

Тагриверди Ибрагимович Магомедов закончил Дагестанский государственный университет. Проработал 4 года в Территориальном отделе судебных приставов. До назначения на должность директора 6 лет проработал в этой же школе учителем.

Женат, воспитывает 4 детей.

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