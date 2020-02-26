Назначен директор Худигской школы Агульского района

Распоряжением главы Агульского района Закира Каидова от 25 февраля 2020 года на должность директора МКОУ «Худигская СОШ» назначен Байран Курбанович Ибрагимов. Об этом было объявлено сегодня, 26 февраля, на расширенном совещании у главы района.

Байран Ибрагимов родился 24 мая 1988 г. в селе Худиг Агульского района. После окончания школы в 2005 году поступил на филологический факультет ДГУ, который закончил в 2010 году.

С 2011 года и до назначения на руководящую должность работал учителем русского языка и литературы в родной Худигской школе. Женат, воспитывает троих детей.