Назим Юсуфов: «Строительство города-курорта в Дагестане даст импульс развитию туризма на Северном Кавказе»

Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Примечательно, что Дагестан стал единственным субъектом СКФО, делегация которого участвовала в ВЭФ-2022. В рамках форума Сергей Меликов выступил с рядом инициатив, в том числе по созданию в Дагестане города-курорта.

По словам заместителя главы администрации МО «Агульский район» Назима Юсуфова, в последнее время Дагестан прочно закрепился в топе самых популярных туристических локаций России и проект строительства нового города-курорта лишь придаст туристической отрасли региона дополнительный импульс развития.

«У нашей республики есть большой потенциал в развитии туризма. Дагестан благодаря своему географическому расположению обладает приятным климатом, удивительными красотами, а также прекрасным сочетанием моря и горного пейзажа. На мой взгляд, проект строительства города-курорта будет способствовать развитию туризма не только в нашей республике, но и на всём Северном Кавказе», — заключил Юсуфов.