Назим Юсуфов прокомментировал структурные изменения в Правительстве РД

В структуре Правительства Республики Дагестан произошли некоторые изменения. Как отметил Сергей Меликов, в обновлённой структуре Правительства республики будет восемь вице-премьеров, кроме того, упразднены некоторые управления в Администрации Главы и Правительства Дагестана. По словам руководителя региона, это позволит подбирать людей под задачи, а не наоборот. Произошедшие изменения прокомментировал заместитель Главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов. По словам чиновника, структурные изменения позволят усилить стратегические направления для региона, от развития которых зависит благосостояние республики. Кроме того, данные нововведения позволят усилить контроль за достижением намеченных целей и задач, что положительно скажется на общих социально-экономических показателях республики.

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