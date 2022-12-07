Назим Юсуфов прокомментировал расширение экономического взаимодействия между Дагестаном и Азербайджаном

Дагестан и Азербайджан планируют расширять экономическое сотрудничество. В частности, в рамках рабочей поездки в Республику Азербайджан, Сергей Меликов обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

В числе тем значились вопросы расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг», взаимодействия в сфере АПК и туризма, реализации инвестпроектов, сотрудничества в сфере культуры, в том числе в рамках празднования Расула Гамзатова.

Своё мнение по поводу достигнутых договорённостей между Дагестаном и Азербайджаном выразил заместитель Главы администрации МО «Агульский район» Назим Юсуфов. По его словам, логистическое сообщение двух республик имеет особое значение, а развитие данной системы позволит повысить пропускные способности таможенных пунктов на государственных границах.

«Данный аспект будет иметь важное значение для транзита грузов не только из Азербайджана, но и из соседних государств», — отметил Юсуфов.