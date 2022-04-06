Назим Юсуфов прокомментировал итоги заседания Совета по развитию АПК при Главе РД

5 апреля состоялось заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса при Главе РД. Заседание состоялось под руководством Сергея Меликова. Предваряя работу мероприятия, Сергей Меликов сказал: «Дагестан – республика, в которой агропромышленный комплекс всегда будет определяющей отраслью», отметив также тот факт, что продукция дагестанских производителей поставляется как на российский рынок, так и за рубеж.

На повестке заседания значились стратегические для АПК республики сферы и направления, в том числе использование сельскохозяйственных земель, развитие виноградарства, а также поддержка бизнеса и инвестиционных проектов.

По словам заместителя Главы МО «Агульский район» Назима Юсуфова, Дагестан обладает потенциалом для того, чтобы обеспечить рынок необходимым объемом мясомолочной продукции, плодовоовощными культурами, семенами. И здесь эффективное взаимодействие с бизнесом может стать важным фактором в реализации даже самых амбициозных проектов. Кроме того, в республике уже реализуется ряд инвестиционных проектов, которые позволяют говорить о больших масштабах производства необходимой продукции. Об успехах АПК региона говорит тот факт, что в масштабе общероссийского объема регион занимает второе место по численности поголовья КРС, первое место в СевероКавказском федеральном округе по производству молока и второе место по СКФО по численности скота и птицы на убой, что важно, объемы овцепоголовья и производство шерсти делают Дагестан лидером в стране.

Эти и другие достижения, по словам Назима Юсуфова, дают важный импульс развитию всего АПК в Дагестане, что особо актуально в условиях санкций недружественных стран.

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