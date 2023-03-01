Назим Юсуфов прокомментировал интервью Сергея Меликова

27 февраля 2023 года Сергей Меликов дал расширенное интервью по итогам послания Президента России Федеральному Собранию, в рамках которого рассказал о реализации в Дагестане поручений Владимира Путина.

В рамках интервью Сергей Меликов коснулся разных вопросов, в том числе и вопроса водоснабжения.

«Мы, к сожалению, пришли к тому, что в Дагестане нет ни одного комплекса очистных сооружений. Но вчера Владимир Владимирович сказал: будет поддержана система выделения субъектам инфраструктуры бюджетных кредитов. Мы в прошлом году защитили два кредита. И начали с самого главного — создания водоводов», — сказал Меликов.

Важность данного тезиса отметил заместитель главы администрации МО «Агульский район» Назим Юсуфов.

По его словам, вопросы водоснабжения являются очень актуальными для населения и здесь речь идет не только о напоре воды, но и о ее качестве.

«Вопросы водоснабжения всегда сохраняют свою актуальность по причине их особого значения для населения», — сказал Юсуфов.