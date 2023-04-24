Назим Юсуфов: «Граждане, которые входят в группу риска, должны пройти иммунизацию для своей и коллективной безопасности»

19 апреля 2023 года Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с посланием к Народному собранию РД.

В рамках выступления, руководитель региона остановил своё внимание на эпидемиологической ситуации. По словам Главы Дагестана, позиция антипрививочников является крайне неправильной и ставит под угрозу жизнь и здоровье наших самых маленьких граждан.

«Из-за безответственности некоторых взрослых в нашу жизнь возвращаются болезни, о которых мы не вспоминали десятилетиями. Задумываются ли эти люди, которые доверяют здорового ребенка «диванному эксперту» в социальных сетях, «иммунологу» из этих же социальных сетей, какими тяжёлыми могут быть последствия для последующей жизни детей», – сказал Меликов.

Данный тезис прокомментировал заместитель главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов. По его словам, формирование коллективного иммунитета в обществе с целью противостояния разным вирусам и инфекциям возможно только при проведении массовой иммунизации.

«Практическая полезность вакцины была доказана и в сложный период борьбы с COVID-19. Однако, сегодня опасность представляют и другие вирусы: полиомиелит, корь, паротит. Нельзя рисковать здоровьем детей и взрослых. Все граждане, которые входят в группу риска должны быть привиты для своей и коллективной безопасности», — отметил Юсуфов.