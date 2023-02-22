Назим Баламирзоев: Болонская система так и не «легла» на наши реалии

Исполняющий обязанности ректора Дагестанского государственного технического университета Назим Баламирзоев прокомментировал те инициативы в сфере высшего образования, которые сегодня в своем послании озвучил президент России Владимир Путин.

— Переход на Болонскую систему образования так и не дал ожидаемых от нее результатов, она так и не «легла» на наши реалии. Возвращение к традиционной системе образования, несомненно, позволит в полной мере реализовать потенциал отечественной высшей школы.

Хочется отметить, что президент подчеркнул: переход к традиционной системе должен быть плавным, и это позволит сохранить все права студентов, обучающихся на данный момент и уже выпустившихся.

Для реализации поставленных президентом целей необходимо создать в вузах условия для качественного образования, профессионального роста, трудоустройства и социальной поддержки талантливой молодежи. Также необходимо использовать как наиболее эффективные практики советской системы образования, так и позитивный опыт последних десятилетий.

Послание очень важное. Оно содержит очень нужные и актуальные инициативы, и наша задача — приложить максимум усилий для достижения целей, поставленных руководителем страны.

Источник: https://md-gazeta.ru/obrazovanie/122252