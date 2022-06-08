Научно-технологический проект учащейся из Махачкалы стал призовым

Анна Рагимова из 10 класса Махачкалинской школы N61 стала единственным призёром из Дагестана во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Участников финала было много — 1938 человек, однако проект Анны, подготовленный под руководством педагога Центра допобразования «Юный исследователь» Ксении Полкановой, стал призовым.

Работа девочки под названием «Ваявление взаимосвязи между физиологическими проявлениями стресса и оценкой учащихся 9-х классов на ОГЭ» стал для Анны билетом в «Сириус», где она три недели будет работать с ведущими российскими экспертами над новым проектом.