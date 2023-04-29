Научно-практический образовательный форум «Персонализация школьного образования: Ориентир на ученика» стартовал в Агульском районе

Сегодня, 29 апреля, в рамках мероприятия муниципалитет посетили участники Клуба Учителей года Дагестана.

Специалисты приняли участие в форуме с целью осуществления обмена педагогическими методиками и профессиональным мастерством.

Как сказала гость мероприятия Эльвира Сайпуева: «Сегодня Агульский район посетил Клуб Учителей года Дагестана. Мы готовы передать вам все наши методические навыки и знания для развития образования.

Сегодня мы увидели небольшую визитную карточку вашего района. И очень радостно, что в Агульском районе большое внимание уделяется достижению качественного прогресса в сфере образования».

В работе форума принял участие и Закир Каидов. Глава муниципалитета отметил, что данный форум станет мощным импульсом для развития образовательной системы муниципалитета.