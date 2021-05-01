Нацпроекты в Дагестане будут реализоваться под усиленным контролем

30 апреля Сергей Меликов провел совещание по вопросу эффективности реализации нацпроектов в Дагестане в 2021 году. В предыдущем году ряд нацпроектов не вписался в регламент и был реализован не до конца из-за допущенных ошибок. По этим же причинам все запланированные в 2021 году проекты по программам «Демография» и «Образование» также не будут завершены в плановый период.

Сергей Меликов обратил внимание, что соблюдение сроков через несоблюдение качества также недопустимо.

В текущем году поставлена задача своевременного усвоения финансирования, выделенного на улучшение жизни жителей Дагестана. Меры по недопущению повторения аналогичной прошлому году ситуации с неусвоением уже приняты и имеют частично кадровый характер.