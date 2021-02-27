Нацпроект «Экология» в текущем году предпримет ряд мер по сохранению лесов Дагестана

Проектный комитет по реализации нацпроекта «Экология» провела 26 февраля совещание под руководством врио зампредседателя Правительства РД Владимира Лемешко для обсуждения вопроса реализации проекта «Сохранение лесов».

Из пяти реализуемых на территории Дагестана проектов нацпроекта «Экология» в 2021 году финансироваться будет только «Сохранение лесов».

В рамках реализации проекта будет проведено обеспечение лесопожарной и лесохозяйственной техники. Кроме того, будут проведены работы по лесовосстановлению и заготовке семян.