Нацистское государство

Раньше большая часть обывателей, и мы не вправе их за это винить, так как подобное мнение сложилось у них именно после прочтения ряда публикаций, считали, что виной всему, что происходит на территории одной из республик постсоветского пространства, являются именно украинские националисты. Малочисленная, но довольная активная группа фанатиков, поправших память своих предков и возродивших идеологию, продвигаемую ранее нацистскими преступниками, ставшими фигурантами Нюрнбергского процесса. Идеологию, построенную на территории расового превосходства и человеконенавистничестве.

Разумеется, большая часть населения, которая находится в заложниках у активного меньшинства, либо абстрагируется от всего происходящего, стараясь не накликать беду на свою голову, либо осуждает, но не делает этого открыто, опять из соображений личной безопасности. Есть еще армия, Вооруженные силы Украины, бойцы которой просто выполняют приказы, не являясь при этом носителями какой-либо идеологии.

Логичная картина, которая, я практически в этом уверен, является частью миропонимания огромного количества простых граждан. Логичная, но абсолютно не реалистичная. И именно благодаря данному заблуждению, заблуждению массовому, мы сегодня являемся свидетелями масштабной трагедии, захлестнувшей всю Украину.

К сожалению, украинский национализм, национализм дикий, извращенный и противоестественный, я бы даже сказал, нелогичный, за последние восемь лет превратился из идеологии меньшинства в некое подобие национальной идеологии, близкой большей части населения Украины.

Национализмом заболели политики, общественные деятели, журналисты. И это не банальный национализм, умело культивируемый при помощи создания образа внешнего врага, а тот самый национализм, который берет свои корни в далеких тридцатых годах прошлого века. Национализм, развративший германскую нацию. Национализм, который стал причиной гибели десятков миллионов граждан республик Советского Союза.

Вопреки тиражируемому мнению о неком идеологическом нейтралитете, сложившемся в действующей армии, национализм давно и плотно укоренился и в ВСУ. Те солдаты, которые наводят на мирные города Донбасса баллистические ракеты «Точка-У», не имеют никакого отношения к националистическим батальонам и полкам. У нацистов попросту нет подобного вооружения. Это делают простые военнослужащие, которые, попав в плен, мямлят что-то типа того, что пошли в армию за деньги, автоматы им выдали бракованные, в мирных/российских солдат/ополченцев они не стреляли, и при первой же возможности сдались в плен.

Именно они, вынужденно покидая свои позиции, минируют дома, дороги, линии коммуникаций и мосты, абсолютно игнорируя тот факт, что в большинстве своем от их действий пострадают именно мирные люди, соотечественники. И именно они, совместно с «официальными» националистами, превращают в укрепрайоны школы, детские сады, дома культуры, больницы и жилые массивы, провоцируя тем самым их неизбежное разрушение. Просто они тоже больны, и эта болезнь наполняет их ненавистью ко всем, кого они считают инакомыслящими.

Что касается населения, той его части, которая проживает на территориях, ранее не входящих в состав русскоязычных Донецкой и Луганской областей, то здесь все тоже не так однозначно, как нам до этого казалось. Большая его часть, которую мы ранее считали «заложниками националистов», дружно и строем бежит в территориальную оборону, вооружается и записывает ролики о том, как будет «бить москалей». При этом находятся некие индивидуумы, ранее четко не проявленные, которые абсолютно открыто называют жителей республик Донбасса «лишними людьми», которых необходимо убить. Убить, чтобы они в дальнейшем не мешали «использовать Донбасс как ресурс». И подобных умников никто не осуждает, более того, они весьма востребованы и поддерживаемы массами.

Как же так? Почему целая страна, страна, население которой должно было впитать ненависть к нацизму вместе с молоком матери, чтит наследие Гитлера, вещает в своих домах его портреты и флаги нацисткой Германии, при этом еще и продвигая идеологию, которая была признана преступной большей частью населения этой планеты?

Наверное, давая оценки неоднородности украинского социума и прогнозируя развитие неких событий, мы кое-что упустили. Точнее, упустили многое. Убаюкивая себе историями о том, что националистов на Украине, стране, пострадавшей от европейского фашизма, довольно мало и данная идеология не приживается среди большей части населения, мы позабыли историю Великой Отечественной войны. Выкинули из головы тот факт, что данная идеология жила и культивировалась в некоторых регионах Украины десятки лет, а ненависть к «москалям» во многих семьях передавалась из поколения в поколение.

Согласно данным немецкого командования и оценкам российских историков, только количество украинских легионеров, которые входили в вооруженные формирования на стороне Германии, имеется в виду вермахт, войска СС и полиция, составляло 250 тыс. человек. Чтобы вы понимали масштабы предательства, нужно, наверное, напомнить о том, что только за полтора месяца 1943 года в добровольческую дивизию СС «Галиция» записалось более 80 тыс. добровольцев из Украины. Если прибавить к этой цифре численность отрядов всевозможных коллаборационистов, которые в то время бродили по территории всей Украины, пытаясь создать свое государство, то картина получается более чем впечатляющая.

Нет, разумеется, по данным фактам нельзя судить о всей Советской Украине, так как значительная часть ее населения сражалась на фронтах именно с немецко-фашистскими захватчиками. Но масштабы предательства все же впечатляют. И в свете данных событий показательно, что идеология, преступная и человеконенавистническая, которая так легко была принята частью украинского социума в начале сороковых годов прошлого века, сегодня шагает по стране намного шире, заражая тех, кто окончательно забыл историю, рассказывающую о том, как закончили свой жизненный путь те, кто в свое время встал на путь предательства. Забыл или попросту не знал, являясь продуктом современной Украины, построенной на ущербном образовании и изнасиловании исторической объективности, производимом в угоду «западным партнерам».

Алексей Зотьев

Источник: https://asd.news/articles/istoriya/natsistskoe-gosudarstvo/