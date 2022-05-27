Нацистам нужна передышка

«Тотальная война» у бандеровцев не задалась

В первый месяц СВО российские наблюдатели высказывали некоторое недоумение: откуда у киевских и западных пропагандистов взялось представление о СВО, как о «блицкриге», ограниченном жесткими временными и пространственными рамками? Ведь ничего подобного не звучало в Москве. Более того, накануне начала операции Президент Владимир Путин прямо сказал, что конечные рубежи продвижения российских войск будут зависеть от множества факторов, в том числе и от поведения киевского режима.

Происхождение же идеи о «российском блицкриге» таково: подталкивая Зеленского к войне, американцы и британцы уверяли его, что ограниченные ресурсы России позволяют ей осуществить лишь молниеносную и краткосрочную операцию. Для длительной, затяжной войны у нее нет ни необходимого количества вооружения, ни живой силы, ни боевого духа и стойкости населения. Что если ВС РФ не сумеют достичь поставленных задач в течение нескольких дней, они выдохнутся, их движение застопорится, там подоспеют «адские санкции», которые «разорвут в клочья российскую экономику», возмущенные ухудшением уровнем жизни и потерями россияне выйдут на улицу, устроят майдан и власть рухнет. Далее Киев без труда заберет себе Донбасс и Крым, а также приглянувшиеся ему российские области.

Нельзя с точностью утверждать, что Киев специально вводили в заблуждение. В последнее время как для Белого дома, так и для правительства Соединенного королевства аналитические доклады пишут частные подрядчики, которые часто грешат тем, что стараются потрафить ожиданиям заказчика больше, чем донести до него объективную информацию. Вот, в результате и появился вновь «колосс на глиняных ногах», который «рухнет от первого же удара».

Потому буквально до недавнего времени киевские пропагандисты и обеспечивающие их западные службы с восторгом рапортовали, что война принимает все более затяжной и даже позиционный характер. Однако вопреки всем надеждам, революция в России так и не началась, а проплаченные митинги первых дней СВО были быстро и решительно пресечены. Российская экономика также не разваливается, а продолжает успешно функционировать, а кризис, причем весьма серьезный, начался совсем не в России, а совсем наоборот – на западе.

Киев успокаивали: вы можете не заботиться о МТО ваших формирований, ибо тыл для вас – это весь западный мир, который обеспечит вас всем необходимым – оружием, ресурсами и деньгами, в то время, как русским придется воевать «на свои». Словом, новые перепевы старых лозунгов, вроде: «Вся Европа за Гитлера», «Хотите ли вы тотальной войны?». Однако и тут оказалась полная «зрада» – российские ракеты и снаряды всё не кончаются и не кончаются, огневой натиск ничуть не ослабевает, ГСМ и прочих ресурсов у ВС РФ в достатке.

И затяжная война, казавшаяся панацеей, вдруг перестала быть такой притягательной для киевских нацистов и их западных хозяев. Старавшиеся в начале СВО максимально минимизировать инфраструктурный ущерб, ВС РФ теперь вынуждены «выносить» не только военную и военно-промышленную сферу, но и топливный сектор и все объекты «двойного предназначения».

Экономика Украины фактически умерла. Посевная сорвана. Причем ракеты, которые все никак не заканчиваются, достигают любой точки на территории страны, имея возможность поразить любую цель на выбор. На освобожденных землях укрепляется российская власть, устанавливается порядок, начинается нормальная хозяйственная жизнь, служа антитезой существованию на удерживаемых фашистами территориях.

При этом мысли о приближающейся осени, в контексте топливного и продовольственного кризиса, на Банковой старательно отгоняют, как и то, что никто на Западе не торопится давать денег «на жизнь», а готовность на такую филантропию будет уменьшаться по мере усиления проблем в самих странах ЕС и США.

К этому стоит прибавить, что при этом «позиционной» данную войну назвать нельзя. ВС РФ и НМ ЛДНР ни на минуту не прекращают наступательные действия, активно используя тактику «огневого вала», что позволяет минимизировать собственные потери и успешно действовать против противника, имеющего многократное численное преимущество. Хотя такое наступление не выглядит движением гоночного болида, но вид неспешно, но неотвратимо надвигающегося катка для укладки асфальта, пожалуй, впечатляет куда больше. При этом такое неспешное наступление дает возможность надежно зачищать освобождаемые территории и обеспечивать безопасность тыловых коммуникаций, значительно осложняя действия вражеских ДРГ, на которые делали большую ставку западные советники.

В результате идея «тотальной войны на истощение» уже не нравится ни киевским нацистам, ни их иностранным хозяевам. Тем более, что есть некоторые признаки того, что она может быть совсем не затяжной. Восточный фронт уже начинает сыпаться, на «вторую линию обороны» тоже не слишком большие надежды.

Именно поэтому сегодня наши враги вновь заговорили о возобновлении переговоров. Им жизненно нужна передышка, альтернативой которой может быть только «слишком быстрый» разгром нацистов.