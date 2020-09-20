Национальный конкурс «Российское дерево года 2020»

1 мая начался конкурс «Российское дерево года 2020»! Конкурс «Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее.

Список для голосования из 12-ти уникальных исторических деревьев был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы.

Голосование за Главное дерево страны проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 октября 2020 года.

Призываем всех патриотов, истинных любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Российского дерева года – 2020! От вашего выбора зависит какое дерево будет представлять нашу страну на международном соревновании в 2021 году!

Нам есть чем гордиться и к чему стремиться!