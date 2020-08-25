Отделение — Национальный банк по Республике Дагестан Банка Росии проводит опрос о состоянии финансовой доступности и удовлетворенности населения работой финансовых организаций.

Опрос проводится интерактивно, предоставляется доступ к заполняемой форме анкеты в сети интернет (по выбору респондента) при помощи считывания смартфоном QR-кода либо путем ввода прямой ссылки в браузере мобильного устройства (смартфон, планшетный компьютер) или персонального компьютера.

Код доступа https://forms.gle/9gybHzPSpFWkto9B9