Национальные театры республики покажут новогодние спектакли

В Дагестане национальные театры покажут новогодние спектакли. Перед показами артисты выступят с короткими уличными программами.

Стартовавший в 2020 году проект «Новогодний десант» будет проходить и в этом году.

Артисты планируют встречать гуляющих жителей по проспекту им. Р.Гамзатова и устраивать для них небольшие импровизированные выступления.

Ряд просветительских и благотворительных мероприятий готовится и для детей участников специальной военной операции, а также людей пожилого возраста, детей-сирот и инвалидов.

По сложившейся традиции концертные программы пройдут и на главной площади столицы. Музыкально-театрализованные представления в формате «Новогодних открыток» запланированы на период с 26 по 30 декабря и со 2 по 4 января.