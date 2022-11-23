Национальные газеты Дагестана объединят в холдинг

Руководитель агентства печати и информации РД Абдуразак Джамалутдинов провел пресс-конференцию на площадке республиканской газеты «Дагестанская правда».

Джамалутдинов рассказал о планах по созданию холдинга, куда войдут национальные издания:

«Мы обсуждали с главными редакторами идею создания холдинга национальных изданий. На сегодняшний день каждая национальная газета является самостоятельным юридическим лицом. Такая форма уже устарела и не подходит для решения тех задач, которые стоят перед нами. Поэтому мы планируем объединить все ГБУ в единое целое, где будут юрист, бухгалтер и кадровик.

Это никак не повлияет непосредственно на работу СМИ, а напротив поможет увеличить гонорарный фонд, что в свою очередь приведет к увеличению зарплаты»,– заявил он.

Абдуразак Джамалутдинов отметил, что главной проблемой изданий на национальных языках является потеря читателей, что в свою очередь приводит к снижению тиражей.

Кроме того, он рассказал о новых подходах к распространению печатной продукции.