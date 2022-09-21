Национальное единство и верность традициям: Вальс народов России объединит в танце тысячи людей со всей страны

21 сентября 2022 г. в Москве на ВДНХ состоится Вальс народов России. Впервые в таком масштабе объединятся представители всех народов из всех субъектов страны. Участники станцуют перед фонтаном «Дружба народов» под сюиту Георгия Свиридова «Метель», продемонстрировав уникальное культурное многообразие и единство межнациональных отношений.

Мероприятие станет самым масштабным событием Года культурного наследия народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. В нем примут участие студенты, пенсионеры, профессиональные танцоры, люди с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. Мероприятие уже поддержали звезды российской эстрады: Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Митя Фомин, Светлана Сурганова, Анна Семенович.

В торжественной открывающей части программы запланировано участие руководителей Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов России, Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Программа также включает в себя праздничный концерт с участием популярных артистов: на сцене выступят Ваня Дмитриенко, Шаман, группы «Сурганова и Оркестр» и «Земляне».