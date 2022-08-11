Наташа Королева вручила паспорта РФ беженцам из Украины и жителям Гунибского района

10 августа в селении Гуниб Гунибского района на площади имама Шамиля беженцам Украины и жителям Гунибского района паспорта Российской Федерации вручила Заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева, которая с семьей приехала в Дагестан по приглашению руководителя УВМ МВД по Республике Дагестан Магомеда Магомедова.

Перед началом церемонии вручения паспортов Наташа Королева пожелала всем гордо нести знамя любви к Родине и всегда стремиться быть источником счастья и радости для своего народа.

Также выступили республиканские артисты Тагир Курачев, Зайнаб Махаева, из местных Ирайганат Магомедова, Магомедсадик Курамагомедов, Курамагомед Бигачев и др.

На площадке царила зажигательная атмосфера.