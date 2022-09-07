Наталья Зубаревич: «Туристы в Дагестане ищут новые возможности»

Проводить параллели с казахстанским проектом Rixos на противоположном берегу Каспия, на мой взгляд, пока нет оснований – потому что казахстанцы как раз таки нашли крупного зарубежного инвестора. А у вас в республике они имеются – будь то местные или зарубежные?

Туристический потенциал у Дагестана, конечно, есть. Он связан с ограниченными вариантами отдыха на южных морях в России в условиях уменьшения выезда россиян на отдых за границу. Поэтому часть российских туристов ищет для себя новые возможности, в том числе и в Дагестане.

Но вернуться к беседе по нашей конкретной теме я предлагаю тогда (и если), когда проект будет подкреплен реальными вложениями реальных инвесторов.

Источник: Молодежь Дагестана