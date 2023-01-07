Настоятель храма Казанской иконы Божией матери Каспийска обратился к горожанам

Настоятель храма Казанской иконы Божией матери Каспийска иеромонах Иоанн обратился к жителям города в канун Рождества Христова: «Дорогие каспийчане, хочу всех сердечно поздравить с наступающим праздником Рождества Христова и пригласить вас на Рождественские богослужения. В нашем храме они будут совершаться 6 января в 17:00, а 7 января, в самый день праздника, в 08:40 — Божественная Литургия.

Также 8 января у нас пройдет праздник для детей, который подготовили воспитанники Воскресной школы. Еще раз всех поздравляю и жду на богослужения, чтобы вместе помолиться и прославить Христа!»