Настоящий полковник

Быть честным перед собой и товарищами — это качество всегда ценилось в офицерском составе. Далеко не все, даже те, кто проявил мужество на поле брани, имеют смелость говорить правду своим начальникам, решительно защищать товарищей и подчинённых в несправедливых ситуациях.

Полковник Шамиль Хизриевич Магомаев всегда и везде старался, чем бы это ему ни грозило, следовать правде и справедливости. За это его и уважают товарищи и подчинённые. Шамиль Магомаев родился 4 сентября 1969 года в городе Снежинске Челябинской области, где в то время служил и работал его отец. Его родители были выходцами из Агульского района.

В 1957 году отец участвовал в ликвидации аварии в Челябинской области, после этого работал на военном заводе химического комбината «Маяк» в городе Озерске. В 1971 году Магомаевы переехали в Махачкалу. В семье было трое детей, самым старшим является Шамиль Хизриевич.

В 1976 году пошел в школу № 3 г. Махачкалы, после окончания которой поступил в строительный техникум на специальность механика по строительным машинам и оборудованию. В 1988 году после окончания техникума призывался на срочную службу в ряды Советской армии.

Магомаев служил в войсках связи в городе Баку. Служба в армии совпала с известными всем событиями, когда после «сумгаитской резни» начались беспорядки на этнической почве в городе Сумгаите Азербайджанской ССР. Сам Шамиль Магомаев непосредственно в этом конфликте не участвовал, но все события прошли перед его глазами.

После армии поступил на заочное отделение экономического факультета Даггосуниверситета. Параллельно работал шофером в САХе. Потом перешёл в Дагводоканал, где развозил запчасти отдаленным бригадам по республике. В 1992 году стал работать механиком-водителем БТР в третьей оперативной роте под начальством капитана милиции Загида Загидова (Героя Российской Федерации).

В конце 1996 года Загидов выдвинул его на должность командира взвода третьей роты ОМОНа. В 1999 г. Шамиль Хизриевич перешёл в специальный батальон на должность замкомандира роты. В октябре 1999 года специальный отряд был расформирован и на базе него был создан ОМОН с дислокацией в городе Каспийске. В 2007 году министром внутренних дел было принято решение назначить Магомаева командиром ОМОНа г. Каспийска.

Шамиль Хизриевич побывал практически во всех горячих точках республики: Кизляре, Первомайске, Ботлихе, Анди, Чабанмахи, Карамахи. Первую медаль «За отвагу» получил после событий в Первомайске. Верность долгу, воинская честь, достоинство, гордость за принадлежность к профессии защитника Отечества являются для него непреходящими ценностями.

Руслан Магарамов