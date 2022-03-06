Настоящая информационная война: нужно сплотиться, чтобы победить

После начала военной операции против России, её граждан, русскоязычных жителей других стран ополчился весь мир: стратегия информационной войны идёт успешно. Выявляются случаи нападок на русскоязычных учащихся, студентов, предпринимателей, российским компаниям приходится сталкиваться с непониманием и дискриминацией, даже спорт, который всегда объявлялся «вне политики», стал абсолютно политичен и агрессивен к российским спортсменам.

Информацией в формате сплетни не гнушаются даже руководители государств. Например, Дж. Байден всерьёз озвучивает вероятность применения Россией против Украины ядерного оружия.

Но это не все: Россию будут и дальше вытягивать в скандальные обвинения вроде применения оружия массового поражения, как это было в Сирии на примере «белых касок».

Провокации будут осуществляться националистами, которые уже сейчас используют мирное население в своих целях, а действия нацбатов в Запорожской АЭС привели к аварийной остановке одного из реакторов. В Мариуполе батальон националистов «Азов» взорвал жилой дом для запугивания гражданских, чтобы они не могли воспользоваться гуманитарными коридорами. Также к ним примыкают боевики из сирийской провинции Идлиб, а также «солдаты удачи» из Европы. Организованности в ВСУ все меньше, как и контроля Киева над ними.

По факту России приходится воевать с международными группировками.

На фоне происходящего российское общество консолидируется вокруг президента.