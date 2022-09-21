Общество

Наследие мусульманских богословов обсудили на конференции в Махачкале

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В Историческом парке «Россия — моя история» города Махачкала прошла третья Международная научно-образовательная конференция «Наследие мусульманских богословов в укреплении духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности».

Организатором мероприятия выступает Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Муфтията Республики Дагестан. Участие в мероприятии приняли гости из регионов страны, а также из-за рубежа. В рамках конференции с приветственным словом ко всем обратился замминистра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Мурад Шафиев, который отметил актуальной тематики мероприятия.

«В свете сложных процессов на мировой арене Россия активно защищает традиционные ценности своего народа. Отрадно, что все конфессии занимают единую гражданскую позицию», — сказал Шафиев.

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