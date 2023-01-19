Насколько вы довольны качеством питьевой воды?

Этот вопрос для Дагестана стает особняком, поскольку даже крупные города республики сегодня функционируют в режиме почасовой подачи воды (пример Каспийск или Буйнакск). Но совсем скоро эти тенденции канут в лету, поскольку Дагестан получил солидные средства для того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с подачей качественной питьевой воды. Например, к 2024 году будет завершено строительство водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск. Качественную и отвечающую всем стандартам воду будут получать по меньшей мере более полутора миллионов жителей Дагестана (а это половина населения республики). Это стало возможным благодаря действиям региональных властей, которые не только своевременно подготовили заявку, но и смогли отстоять ее на федеральном уровне. Стоит отметить и то, что впервые в Дагестане по программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году велось крупное строительство 8-ми объектов водоснабжения с объемом финансирования 1 млрд 503,83 млн рублей. По объему привлеченного финансирования программы «Чистая вода» Республика Дагестан входит в 3-ку по регионам РФ. Да, нужно признать, проблем с водоснабжением в Дагестане предостаточно, они копились годами, но только за последние годы власти уделяют им пристальное внимание и действительно начали поэтапно решать по мере финансирования. Как считаете, где сегодня проблемы с водой стоят наиболее остро? Может об этом стоит сообщить Главе Дагестана? У вас есть такая возможность на специальном сайте http://voprosmelikovu.ru

Источник: https://mirmol.ru/politika/naskolko-vy-dovolny-kachestvom-pitevoj-vody/