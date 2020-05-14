Нашу память, наших героев, нашу Победу никому не отнять

Ход и итоги небывалой по масштабам, ожесточенности и бескомпромиссности Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. показали, что сила народа, одержавшего Победу над фашизмом, в его единении, духовной сплоченности, независимо от национальности, веры и национальных традиций, в справедливости тех целей, во имя которых народ ведет вооруженную борьбу.

И сейчас, когда страны запада и США хотят пересмотреть итоги Второй Мировой войны в свою пользу, умаляя при этом решающую роль СССР в Победе над гитлеровской Германией, им этого не удастся.

У дагестанского народа память крепка и она традиционно передается из поколения в поколение. Каждый дагестанец с малых лет знает врагов, посягнувших на их родину и свободу со времен чингизидов.

Переписывая на бумаге историю на свой лад, наши враги не смогут стереть память народа, ставить под сомнение роль наших героев в Великой Победе.

Многонациональный дагестанский народ от мала до велика, доказал всему мировому сообществу в 1999 году, как он может героически защищать свою Родину, целостность страны от внешних врагов и банд международных террористов.

В трудную для страны час, как отображено в песне «Священная война», которую и сегодня невозможно слушать равнодушно, встает страна огромная встает на смертный бой!

ПОБЕДА всегда будет с нами!

Абдурахман Манафов