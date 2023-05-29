Наши земляки в зоне СВО

Вот уже год с четвертью прошел с момента начала спецоперации на Украине. Не начинать эту операцию Россия не могла — слишком много в Европе желающих уничтожить нашу страну. Если подумать, не так уж и много времени прошло со дня окончания самой страшной войны в истории не только нашей страны, но и всего мира. Но наши деды смогли переломить хребет фашизму, победить врага в его логове. Но слишком гуманно отнеслись, видимо, победители к побежденному, если их внуки сейчас возродили фашизм на Украине, натравливают народы друг на друга, пичкают оружием нацистов, чтобы на костях украинцев реваншировать.

Но напрасны помышления врагов наших. Вся страна (за исключением продажных дегенератов) вносит свой вклад в дело борьбы с фашизмом. Кто деньгами, кто посылками бойцам СВО, кто напрямую сражается с врагом. Не остались в стороне и наши земляки. Мы писали о многих героях, награжденных орденами и медалями.

Сегодня расскажем о еще одном участнике СВО, уроженце села Буршаг Гамидове Гусейни Абдулазизовиче. Родился он в семье, в которой было десять детей. После окончания Гусейни восьмого класса семья переселилась в село Чинар Дербентского района. После окончания школы поступил в ПТК в городе Дагогни. Отслужив срочную службу, подписал контракт на сверхсрочную службу. Служил в Уссурийске, в Хунзахском пограничном отряде ФСБ РФ по Республике Дагестан, Гудермесе в Республике Чечня.

С 2018 по 2019 год находился в командировке в Сирийской Арабской Республике. Был демобилизован. Но с началом спецоперации на Украине добровольцем уехал защищать Донбасс. Дома у Гусейни остались жена и двое сыновей. Но по-другому поступить Гусейни не мог, ведь примером ему служил его дед Абдуразаков Курбан, участник Великой Отечественной войны, который геройски сражался с немецкими захватчиками.

Пожелаем Гусейни достойно выполнить свой долг и с победой вернуться домой, где его с нетерпением ждет его семья.

Наибет Гасукаева