Наши ребята продолжают освобождать населенные пункты Донбасса

Житель с.Новокули Новолакского района Кафланов Шапи недавно вернулся из зоны СВО на Родину и проходит реабилитацию.

Шапи рассказывает: «С 24 февраля, за время прохождения службы на территории Украины, освободили город Мелитополь, взяли под свой контроль город Токмак, далее поселок городского типа Василиск.

Держал оборону в городе Гуляйполе Запорожской области, с 3 апреля взяли под свой контроль районный центр Черниговка, освободили город Мариуполь. Я всегда хотел служить в армии, и буду служить там, куда направит Родина.

Считаю, что школу мужества должен пройти каждый. Молодым парням, которые планируют и собираются на службу, хотелось бы сказать, что служба в армии или по контракту – это не просто долг своей Родине, но и дело каждого мужчины.

Не важно, в какие войска закинет судьба. Нужно с честью отслужить, достойно представлять наш Новолакский район, республику, великую страну!».