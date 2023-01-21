Наряду с общими мерами поддержки в Хасавюрте ведется индивидуальная работа с семьями мобилизованных

В Хасавюрте депутаты городского Собрания, представители администрации города и волонтеры муниципального штаба #МыВместе регулярно встречаются с родными и близкими мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, погибших в ходе СВО.

В ходе таких встреч, проходящих в режиме диалога, вырабатываются адресные меры поддержки военнослужащих и членов их семей.

«Ребята, находящиеся в зоне специальной военной операции, должны быть уверены, что их супруги, дети и родители окружены вниманием и заботой», — отмечает депутат городского Собрания Магомед Гойлубиев, который вместе с начальником Городского информационного центра Нажиюллой Абдулаевым и волонтерами в очередной раз объехали закреплённые за ними семьи.

Напомним, по поручению руководителя города Хасавюрт Корголи Корголиева в Хасавюрте были сформированы специальные рабочие группы, которые с начала объявления частичной мобилизации взяли под опеку семьи мобилизованных, военнослужащих и добровольцев.

Источник: https://t.me/gohasavyurt/5565