Народы России объединились в Вальсе

21 сентября на ВДНХ состоялось самое масштабное событие в рамках Года культурного наследия — Вальс народов России. Впервые в таком масштабе тысячи пар в национальных костюмах со всех регионов страны объединились, продемонстрировав уникальное культурное многообразие и единство межнациональных отношений. В торжественной обстановке тысячи пар вальсировали под сюиту Георгия Свиридова «Метель» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Рудина.

«В верности, единстве и дружбе народов России – ее великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем», — заявил 20 сентября Президент Владимир Путин.

Мероприятие вошло в Книгу рекордов России в категории «Самый массовый вальс в мире», побив рекорд итальянцев в 2018 года в 1598 пар. Вальс народов России собрал 3075 танцующих пар. Участие принимали все желающие от студентов до пенсионеров, от любителей до профессиональных танцоров.

«Знаково, что вальс проходит в Год культурного наследия народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Инициатива исходила от творческих коллективов российских университетов. Студенты с разных точек нашей страны приехали на ВДНХ для того, чтобы показать силу духа, силу единения — те главные смыслы, которые изначально закладывались в этот масштабный проект. Мы считаем, что очень важно поддерживать активных молодых людей, которые стремятся к национальному единству и реализуют себя в творчестве. Культура и наука всегда были и остаются силой, объединяющей людей. Мы намерены и дальше сохранять и укреплять межнациональное единство страны», — отметила Елена Дружинина, заместитель Министра науки и высшего образования РФ.

Торжественную часть открыло выступление Алиаса Авидзба, добровольца-участника специальной военной операции на Донбассе под псевдонимом «Горец».

«Есть одна нация – человек. Есть один язык – язык сердца. Есть одна религия – религия любви. И мы все такой большой интернациональной семьей сражаемся за русский мир. И наше единство делает нас сильнее. Я счастлив принимать участие в таком мероприятии. Пока мы едины, нас никто никогда не сможет победить», — обратился со сцены Алиас.

Праздничный концерт продолжили выступления популярных артистов. На сцену вышли Ваня Дмитриенко, Шаман, группы «Сурганова и Оркестр» и «Земляне». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при содействии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов России, Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».