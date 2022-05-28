Народный фронт в Дагестане реализовал мечту юного боксера из Донбасса

Представители президентского движения в Дагестане исполнили мечту 13-летнего Михаила Мандрыки из Донбасса. Вместе с членом Центрального штаба Народного фронта, депутатом Государственной думы России Артемом Бичаевым общественники организовали для мальчика встречу с кумиром — российским бойцом смешанных боевых искусств Исламом Махачевым.

Мальчик вместе с мамой приехал в Махачкалу. Общественники организовали для них насыщенную программу двухдневного пребывания в Дагестане: экскурсии, занятия по робототехнике, посещение Исторического парка «Россия – моя история». Но главным событием для Михаила стала встреча с кумиром Исламом Махачевым.

Махачев провел для мальчика тренировку в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Михаил получил от бойца небольшой подарок с автографом, а школа единоборств подарила фирменную футболку и книгу с автографом Хабиба Нурмагомедова. Боец показал несколько приемов, дал советы по ведению боя и отметил, что старается быть примером для подрастающего поколения, чтобы они вели здоровый образ жизни без вредных привычек.

Михаил признался, что смотрит бои кумира по телевизору вместе с отцом и благодаря спортсменам узнал о Дагестане.

«Почему мне нравится Ислам Махачев? Он классный, крутой. Боксом занимаюсь восемь лет и буду упорно тренироваться. Я, конечно, очень рад, что смог встретить такого чемпиона», — поделился Михаил.

Он имеет второй юношеский разряд по боксу и занимает на соревнованиях только призовые места.

«Дни, проведенные в Дагестане, были похожи на настоящую сказку. Мы познакомились с замечательной республикой, с добрым и гостеприимным народом, его культурой. Огромное спасибо за это Народному фронту и Артему Бичаеву. Мой сын давно хотел встретиться с таким спортсменом, который является патриотом своей родины и воспитывает своим примером таких же ребят, как мой Михаил. Но самое главное, нам очень хочется показать все эти эмоции нашему тренеру и папе», — поделилась мама мальчика Татьяна Мандрыка.

«Народный фронт исполняет мечты детей из Донбасса. Нам удалось исполнить мечту юного боксера Михаила. Он очень хочет заниматься спортом профессионально, а такие встречи с известными спортсменами, которые могут поделиться своим опытом, дать совет, научить чему-то новому, только помогут мальчику уверено идти к своей мечте», — рассказал член регионального штаба Народного фронта в Дагестане Магди Гитинов.

Народный фронт в Дагестане реализовал мечту юного боксера из Донбасса

Представители президентского движения в Дагестане исполнили мечту 13-летнего Михаила Мандрыки из Донбасса. Вместе с членом Центрального штаба Народного фронта, депутатом Государственной думы России Артемом Бичаевым общественники организовали для мальчика встречу с кумиром — российским бойцом смешанных боевых искусств Исламом Махачевым.

Мальчик вместе с мамой приехал в Махачкалу. Общественники организовали для них насыщенную программу двухдневного пребывания в Дагестане: экскурсии, занятия по робототехнике, посещение Исторического парка «Россия – моя история». Но главным событием для Михаила стала встреча с кумиром Исламом Махачевым.

Махачев провел для мальчика тренировку в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Михаил получил от бойца небольшой подарок с автографом, а школа единоборств подарила фирменную футболку и книгу с автографом Хабиба Нурмагомедова. Боец показал несколько приемов, дал советы по ведению боя и отметил, что старается быть примером для подрастающего поколения, чтобы они вели здоровый образ жизни без вредных привычек.

Михаил признался, что смотрит бои кумира по телевизору вместе с отцом и благодаря спортсменам узнал о Дагестане.

«Почему мне нравится Ислам Махачев? Он классный, крутой. Боксом занимаюсь восемь лет и буду упорно тренироваться. Я, конечно, очень рад, что смог встретить такого чемпиона», — поделился Михаил.

Он имеет второй юношеский разряд по боксу и занимает на соревнованиях только призовые места.

«Дни, проведенные в Дагестане, были похожи на настоящую сказку. Мы познакомились с замечательной республикой, с добрым и гостеприимным народом, его культурой. Огромное спасибо за это Народному фронту и Артему Бичаеву. Мой сын давно хотел встретиться с таким спортсменом, который является патриотом своей родины и воспитывает своим примером таких же ребят, как мой Михаил. Но самое главное, нам очень хочется показать все эти эмоции нашему тренеру и папе», — поделилась мама мальчика Татьяна Мандрыка.

«Народный фронт исполняет мечты детей из Донбасса. Нам удалось исполнить мечту юного боксера Михаила. Он очень хочет заниматься спортом профессионально, а такие встречи с известными спортсменами, которые могут поделиться своим опытом, дать совет, научить чему-то новому, только помогут мальчику уверено идти к своей мечте», — рассказал член регионального штаба Народного фронта в Дагестане Магди Гитинов.