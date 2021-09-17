Народный артист России Наби Ибрагимов подал пример гражданской ответственности

На избирательном участке 0530 в здании Дворца культуры г. Избербаш одним из первых подал пример гражданской ответственности за судьбу страны и проголосовал на выборах в Государственную Думу РФ народный артист России Наби Ибрагимов.

«Идя на выборы, даже просто фактом своего прихода на участок избиратель сводит к минимуму любую возможность манипуляции его голосом, а значит, повышает легитимность любых выборов, делает их честными. Логика простая: чем выше явка, тем честнее выборы. Более того, чем больше людей придет на участки, тем разнообразнее будут итоги и менее предопределен результат», — сказал после исполнения своего гражданского долга артист Даргинского театра.

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