«У меня лично есть уверенность в том, что народные избранники не пожалеют о своем доверии руководить республикой Меликову Сергею Алимовичу», — пишет в своем комментарии главный редактор республиканской газеты «Нийсо-Дагестан» на чеченском языке, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, член Союза журналистов России Умар Якиев. По словам Якиева, Сергея Меликова поддерживают не только на федеральном уровне, но и местные жители, которые видят поддержку, оказываемую им помощь, и благодарят за его работу. Такого же мнения придерживаются многие политики и эксперты как в Дагестане, так и в федеральном центре.

Год активной деятельности и анализа стратегического развития республики по всем направлениям С. Меликова с приставкой врио, оценивается населением Дагестана позитивно. И после избрания его главой республики вселяет уверенность у народа, что все то, что озвучено и намечено по стратегическому развитию Дагестана, будет выполнено.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула».