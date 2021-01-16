Народному артисту СССР и Дагестана Мураду Кажлаеву — 90

Мурад Кажлаев известен в культурном сообществе страны и республики как педагог, дирижёр, композитор. 15 января народному артисту исполнилось 90. Поздравить аксакала с юбилеем вызвался и врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Он побывал в Республиканской школе искусств для одарённых детей, где по сей день руководителем является юбиляр.

Однако Сергей Меликов навестил композитора не только с личными поздравлениями, но и передал поздравления президента страны — Владимира Путина.

Также издан Указ врио Главы Дагестана о награждении Мурада Кажлаева за выдающиеся успехи и вклад в культурное развитие медалью «За доблестный труд».

Но и школа не оставила гостей без подарков: им была показана концертная программа. Сергея Меликова особенно впечатлил «Танец с бурками» в исполнении шестиклассницы Сабины Ганиевой.

Отметим, что Мурад Кажлаев — автор более чем 350 музыкальных произведений, которые выпущены не только в республике и стране, но и за рубежом. Однако дебютная композиция его известна под названием «Тучи покидают небо», также именно он — сочинитель гимна Республики Дагестан.