Политика

Народ поддерживает миссию Вооруженных Сил России по поддержанию мира в Донбассе

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Россия не может спокойно смотреть и ждать, когда под боком страна, нацистское руководство которого под диктовку США угрожает русскому и российскому населению Донбасса геноцидом, а России — ядерным  оружием, которое она способна произвести и пустить в ход против России.

Дагестан вместе со всем российским  народом поддерживает решение Президента  России и миссию Вооруженных Сил России по поддержанию мира в братском государстве.

Глава нашей республики Сергей Меликов отметил: «Ситуация находится под контролем, все республиканские органы власти продолжают работать в штатном режиме, синхронизируя запланированные мероприятия с федеральным уровнем власти. Хочу призвать и вас сохранять спокойствие и выдержку».

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»

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