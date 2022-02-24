Народ поддерживает миссию Вооруженных Сил России по поддержанию мира в Донбассе

Россия не может спокойно смотреть и ждать, когда под боком страна, нацистское руководство которого под диктовку США угрожает русскому и российскому населению Донбасса геноцидом, а России — ядерным оружием, которое она способна произвести и пустить в ход против России.

Дагестан вместе со всем российским народом поддерживает решение Президента России и миссию Вооруженных Сил России по поддержанию мира в братском государстве.

Глава нашей республики Сергей Меликов отметил: «Ситуация находится под контролем, все республиканские органы власти продолжают работать в штатном режиме, синхронизируя запланированные мероприятия с федеральным уровнем власти. Хочу призвать и вас сохранять спокойствие и выдержку».

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»