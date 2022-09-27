Наркомания — это бич современности, вызывает зависимость у каждого, кто хоть раз прикоснулся к запрещенным веществам. По словам специалистов, к наркоманам относится каждый, кто хотя бы раз употреблял наркотики, вне зависимости от их тяжести и спектра действий.

Несмотря на профилактические мероприятия и борьбу с оборотом наркотиков, эти вещества становятся все более доступными по ценовым параметрам. Особенно речь идет о так называемых «легких наркотиках». Вред от данных препаратов явно недооценен, они вызывают сильнейшую зависимость, а также формируют в человеке ошибочную уверенность в том, что могут контролировать ситуацию и прекратить употребление тогда, когда захотят. В этой ситуации очень важно проявить внимание к окружающим вас близким, особенно к представителям молодежи и подрастающего поколения, как наиболее уязвимым категориям населения.

Родителям очень важно увлечь детей интересными хобби, которые позволят занять их свободное время полезным занятием. Если родители смогут увлечь своего ребенка, то это даст ему возможность найти себя. Однако очень важно, чтобы занятие было добровольным.

Подростковый период называют пубертатным, переходным, потому что в этот период подросток испытывает перепады настроения, острое эмоциональное состояние, все, что способствует изменению личности. Поэтому, чем больше у подростка возможностей для развития, тем выше шансы, что появится постоянное увлечение, которое займет его свободное время, данный фактор позволяет снизить риск развития девиантного поведения, в том числе от употребления наркотиков.

Наиболее опасным является замалчивание данной проблемы. Есть ошибочное предположение, что чем позже ребенок знает о данной проблеме, тем лучше. Однако он все равно узнает об этом из школы, средств массовой информации, поэтому важно заранее поговорить с ребенком и важно объяснить, чем опасны наркотики — и «тяжелые», и «легкие». Обязательно важно рассказать какой именно вред приносит употребление запрещенных веществ, чтобы к моменту взросления, у подростка была информация о вреде психоактивных веществ и как с ними бороться. Расскажем, чем заканчивается даже безобидное предложение попробовать психоактивное вещество.

Наиболее подходящим вариантом является обсуждение данной темы после просмотра художественного фильма с этой темой. В разговоре нужно быть аккуратным и избегать лжи, потому как любую информацию можно перепроверить, а родитель должен быть для ребенка авторитетом, чьему слову он может безоговорочно доверять. Обязанностью родителя является внимательное отношение к окружению своих детей. Кроме того, важно вовремя заметить все изменения в поведении ваших детей и своевременно на них отреагировать.

Необходимо прилагать активные усилия для формирования в семье теплого психологического климата. У ребенка, в семье которого теплая и доверительная атмосфера и интересный досуг, будет четкая установок на здоровый образ жизни и правильное поведение. Если же человеку не хватает общения, сильных впечатлений и эмоций, наркотик может стать их заменителем. Самой лучшей защитой от наркотической угрозы для молодежи станет, в первую очередь, дружная семья, в которой внимательно относятся друг другу, делятся своими переживаниями, формируют доверие и взаимоуважение.

Родителям ни в коем случае нельзя закрывать глаза на проблему наркотиков, даже, несмотря на то, что в доме все благополучно, но при этом на общение с детьми не хватает времени. Важно понимать, что тот кто предупрежден о существовании данной проблемы, тот вооружен, потому что вовремя принятые меры позволят сохранить жизнь и здоровье молодых граждан. Говорите, обсуждайте острые проблемы, чтобы каждый, перед кем стоит выбор попробовать запрещенное вещество, мог сказать однозначное «НЕТ», и защитить от этой беды свое окружение.

Алена Магомедова