Наркомания — важно не упустить нашу молодежь

С 27 февраля по 5 марта Минздрав России проводит Неделю профилактики употребления наркотических средств.

Наркотики – это вещества, способные оказывать воздействие на нервную систему и вызывать изменение сознания человека. Все наркотические вещества участвуют в химических процессах, происходящие в головном мозге, их употребление приводит к развитию зависимости – стойкой потребности постоянно принимать психоактивное вещество.

Основной признак развития наркомании: привыкание к наркотику, необходимость увеличивать дозу и частоту приема, появление физической зависимости от наркотика – появление абстинентного синдрома («ломки»).

Употребление наркотиков вызывает изменение психического состояния, замкнутость, обеднение эмоциональных реакций, расстройства восприятия, двигательные нарушения.

Поскольку все яды в организме обезвреживаются печенью, прием наркотиков вызывает гибель ее клеток и развитие цирроза. А из-за постоянной стимуляции систем организма у наркоманов быстро истощается сердечная мышца, значительно снижается иммунитет.

Кроме того, использование общих шприцов и отсутствие половой гигиены у наркоманов нередко приводит к заражению гепатитами В и С, сифилисом и ВИЧ-инфекцией.

Большинство наркоманов – молодые люди, в основном не старше 35 лет. Приобщение к наркотикам у большинства происходит «за компанию», из-за желания казаться старше, для «борьбы с проблемами» или для получения острых ощущений.

Наркоман лишается большинства своих социальных контактов. Из-за нарушения эмоционально-личностной сферы он становится неинтересен бывшим друзьям, а основной предмет его собственных интересов – поиск и употребление очередной дозы.

Поиск денег для покупки наркотиков перемещает людей в криминальные слои общества, а затем толкает на преступления, в том числе и тяжкие. Гибель от употребления наркотиков наступает очень быстро, что приводит к увеличению смертности среди молодежи.