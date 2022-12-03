Наркомания «молодеет»

В подростковом возрасте общение со сверстниками становится особенно важным. Учеба уходит на второй план, появляются иные интересы, вопреки родительской опеке и советам. И этот возраст психологи отмечают как самый уязвимый и критичный.

В это время происходит жизненное самоопределение, формируются планы на будущее, идет активный поиск своего «я» и познание всего нового. Подросток часто отказывается принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если понимает, что они правы.

Молодые люди нередко становятся жертвами наркотиков. Возраст наркозависимых «молодеет», наркомания остается одной из серьезнейших проблем современного общества. И, как показывает практика, главное средство борьбы с ней – профилактика, а не запретительные меры и законы об ответственности за потребление и распространение наркотиков.

В Махачкале недавно прошел антинаркотический слет, посвященный профилактике наркомании в подростковой среде. Накануне мероприятия министр по делам молодежи Камил Саидов, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «В принципе Дагестан традиционно занимает высокое место в рейтинге по здоровому образу жизни. Однако сегодня появилась мода на употребление различных запрещённых веществ. Кроме того, имеет место угроза распространения таких веществ через интернет. Всё это говорит об актуальности проводимой нами работы в части антинаркотических мероприятий».

Он также отметил, что работает горячая линия (8 800 533-80-88) и телеграм-бот (@minmol_rd_bot), куда можно сообщить о фактах распространения запрещенных веществ, местах рекламы и объявлений.

В этом году слет проходил в онлайн-формате. Трансляция была организована в группе министерства в социальной сети ВКонтакте, эфир смотрели более 20 тысяч пользователей.

В открытии слета приняли участие заместитель министра по делам молодежи РД Сиражуддин Галимов, заместитель министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбек Гайдарбеков.

Говорилось о необходимости ввести моду на спорт, отвлекающий молодежь от пассивного времяпровождения, пагубных пристрастий.

– Мы часто проводим встречи с чемпионами, известными спортсменами, которые рассказывают молодому поколению истории своего успеха, предостерегают их от употребления запрещенных веществ, оказывают им психологическую помощь, – рассказал Гайдарбеков.

Среди экспертов были руководители молодежных антинаркотических движений из разных регионов страны, специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД, врачи-наркологи ГБУ РД «Республиканский наркологический диспансер»…

На слете обсудили деятельность ведомств в сфере профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде, межсекторное взаимодействие субъектов системы профилактики, влияние общественного мнения на тех, кто распространяет и употребляет психоактивные вещества.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/narkomaniya-molodeet/