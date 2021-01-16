Наркоклогическая служба Дагестана будет точнее и оперативнее

Наркодиспансер Дагестана практически полностью обновлен: здесь проведен ремонт, однако наиболее важные изменения касаются обновления химико-токсикологической лаборатории, куда установлено современное оборудование. Стоимость оборудования по сообщению министерства здравоохранения РД составляет больше 20 миллионов рублей.

По программе модернизации деятельности Минздрава РД медперсонал наркодиспансера прошёл обучение для работы с новейшим оборудованием. Исследования уже проводятся.

Кроме лаборатории обновлена и база информационных технологий — компьютерный потенциал обновлен до более современного, позволяющего оперативно обрабатывать больше информации.

Теперь гражданам не придётся длительное время ожидать результаты анализов. Лабораторно-тезническая база наркодиспансера Дагестана теперь позволяет быстро и высокоточно определять новые виды наркотических, психотропных веществ.

Следует подчеркнуть, что лабораторно-техническая база до этого не менялась в течение последних 10 лет.