Нариман Казимагомедов провел совещание в режиме ВКС с руководством Рутульского района из-за схода снежной лавины

В связи со сложившейся обстановкой в Рутульском районе, связанной со сходом снежных лавин на автодороге местного значения Рутул-Лучек-Джиных, в 14:00 25.02.2023 под руководством начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан проведено оперативное совещание в режиме ВКС с участием руководства района.

По информации от заместителя главы района, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Для расчистки дорожного полотна со стороны н.п. Сюгут задействована 1 ед. техники, расчищено 50 м из 150 м. Со стороны н.п. Цахур работы по расчистке не начаты в связи с угрозой повторного схода лавины. В готовности находятся 2 ед. техники. Имеется пеший переход.

Для организации жизнеобеспечения населения имеются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

На совещании принято решение о направлении в 06:00 26.02.2023 в Рутульский район оперативной группы во главе с заместителем начальника ГУ МЧС России по РД для координации действий по ликвидации последствий схода лавин.

В случае необходимости для помощи населению в 1,5 часовой готовности находится группировка спасателей, а также экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России.