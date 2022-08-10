Нариман Казимагомедов призвал муниципальные образования принять меры для минимизации рисков пожароопасных ситуаций

С соответствующими рекомендациями выступил министр по делам ГО и ЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов.
Так, по его словам, необходимо:
создать в населённых пунктах мобильные группы для контроля за своевременной уборкой мусора, сухой растительности и покоса травы
обеспечить запасы воды для пожаротушения и привести в исправное состояние имеющиеся источники наружного противопожарного водоснабжения
усилить профилактическую работу с населением, особенно с детьми, о мерах пожарной безопасности
провести рейдовые осмотры складирования горючих материалов, мусора, отходов
запретить в населенных пунктах выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведения костров.
Напомним, что на территории лесного фонда республики, а также в 14 муниципалитетах, где установился 4 и 5 классы пожарной опасности, введен особый противопожарный режим.