Нариман Казимагомедов призвал муниципальные образования принять меры для минимизации рисков пожароопасных ситуаций

С соответствующими рекомендациями выступил министр по делам ГО и ЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов.

Так, по его словам, необходимо:

создать в населённых пунктах мобильные группы для контроля за своевременной уборкой мусора, сухой растительности и покоса травы

обеспечить запасы воды для пожаротушения и привести в исправное состояние имеющиеся источники наружного противопожарного водоснабжения

усилить профилактическую работу с населением, особенно с детьми, о мерах пожарной безопасности

провести рейдовые осмотры складирования горючих материалов, мусора, отходов

запретить в населенных пунктах выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведения костров.

Напомним, что на территории лесного фонда республики, а также в 14 муниципалитетах, где установился 4 и 5 классы пожарной опасности, введен особый противопожарный режим.