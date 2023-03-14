Нариман Абдулмуталибов проинспектировал ход тушения пожара в Левашинском районе

Заместитель Председателя Правительства РД Нариман Абдулмуталибов в понедельник, 13 марта, проинспектировал ситуацию в Левашинском районе, связанную с ландшафтным пожаром.

После осмотра места пожара, вице-премьер провел оперативное совещание с заинтересованными лицами в доме одного из жителей села Куппа.

Руководитель Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов рассказал, что на данный момент обустроена минерализованная полоса протяжённостью 2 км, а для выжигания горючих материалов и сухостоев, и недопущения распространения пожара от минерализованной полосы в сторону очагов пожара пущен встречный пал, который находится под контролем.

Заместитель начальника главного Управления МЧС по РД по государственной противопожарной службе, подполковник внутренней службы Сабир Махмудов доложил о проводимой работе.

«Возгорание в Левашинском районе длится более недели, огнем охвачены земли сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью. Уже четвертый день силы МЧС дислоцированы в Левашинском районе и во взаимодействии с сотрудниками Комитета по лесному хозяйству РД делают все, чтобы потушить пожар», — сообщил он.

Также с предложениями по тушению пожара выступили и.о. главы Левашинского района Мухтар Халалмагомедов и жители села.

«Пожароопасный сезон в нашей республике начинается практически с первых дней весны. Подобные пожары — это одна из серьезнейших проблем наших лесов, несмотря на то, что Комитетом по лесному хозяйству республики и МЧС по РД проводится определенная профилактическая работа, направленная на предотвращение пожаров. Нужно понимать, что не всегда можно предугадать, где состоится возгорание. Поэтому необходимо, чтоб для ликвидации пожаров в каждом районе дежурили бригады, которые будут обеспечивать оперативное реагирование. А относительно данного пожара необходимо принять все неотложные меры по ликвидации пожара и надежной защиты людей. Данному пожару и действиям заинтересованных служб будет дана соответствующая оценка экспертами, но сейчас важно быстро реагировать, не давать разрастаться пожару», — отметил, в свою очередь, Абдулмуталибов.

В ходе совещания вице-премьер также выразил слова благодарности жителям села Куппа и активистам Левашинского района, которые все эти дни участвуют в мероприятиях по тушению пожара.

Отметим, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На сегодняшний день в тушении пожара принимают участие 118 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС 48 человек и 8 единиц техники, от Комитета по лесному хозяйству 70 человек и 18 единиц техники. Не остались в стороне и сами жители — на помощь официальным лицам вышли более 200 человек из Левашинского и Гунибского районов.