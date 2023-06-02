Нариман Абдулмуталибов поздравил детей участников СВО из Сулейман-Стальского района с Международным днем защиты детей

В сопровождении Главы Сулейман-Стальского района Саида Темирханова он, в частности, посетил семьи мобилизованных Казима Абдурахманова из скла Касумкент, Майидина Курбаналиева из села Куркент, Марата Гаджимурадова из села Орта-Стал, Махмуд Курбанмагомедов из села Ашага-Стал и Ислама Гамзатова из второго отделения села Герейхановское.

Дети участников спецоперации поделились с вице-премьером своими мечтами и планами. Самое заветное желание детей – чтобы отцы поскорей вернулись домой с победой.

«От имени Главы Дагестана, Председателя Правительства республики и всего правительственного состава поздравляю вас с этим замечательным праздником — Международным днем защиты детей. Желаю вам добра, радости, здоровья, успешной учебы и благополучного будущего. Ваши отцы настоящие герои, мы гордимся ими. Уверен, и вы вырастите достойными людьми и настоящими патриотами», — сказал Нариман Абдулмуталибов.

В ходе своего визита Нариман Абдулмуталибов также поинтересовался проблемами и нуждами семей мобилизованных, выразил готовность к оказанию им всесторонней поддержки и помощи.

От Главы Дагестана Сергея Меликова вице-премьер подарил семьям участников СВО бытовую технику.